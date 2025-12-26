Doi tineri au murit după ce un șofer a pătruns pe contrasens într-o curbă și a lovit altă mașină

Doi tineri și-au pierdut viețile vineri după ce un tânăr de 20 de ani a intrat cu autoturismul pe contrasens, maşina sa izbindu-se violent de un autoturism condus de o tânără de 20 de ani. Șoferul care a provocat accidentul a fost dus la spital în stare gravă.

Evenimentul rutier s-a produs pe Drumul Naţional 17, în Prundu Bârgăului, din judeţul Bistriţa-Năsăud.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului a reieşit că un tânăr de 20 de ani, din Tiha Bârgăului, în timp ce conducea un autoturism pe direcţia de mers Bistriţa – Vatra Dornei, într-o curbă a pierdut controlul direcţiei şi a intrat în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus şi care era condus de o tânără de 20 de ani, din Mureşenii Bârgăului”, au transmis oficialii Poliţiei judeţene Bistriţa-Năsăud.

Echipajele medicale trimise la locul accidentului au constatat că trei victime au rămas încarcerate între fiarele maşinilor distruse în urma impactului deosebit de violent.

Şoferiţa care circula regulamentar a murit, la fel şi un pasager de 22 de ani, aflat în autoturismul condus de tânărul care a intrat pe contrasens.



Şoferul care a provocat accidentul a fost şi el grav rănit, fiind resuscitat, intubat şi transportat la spital.



Poliţiştii Serviciului Rutier continuă cercetările pentru stabilirea cauzei şi împrejurărilor exacte în care a avut loc accidentul în cadrul unui dosar penal întocmit pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

