Dolj: Un bărbat și-a omorât soția în bătaie în seara de Crăciun

Un bărbat, de 68 de ani, din comuna doljeană Robănești, a fost reținut de polițiști, pentru că și-ar fi omorât soția în bătaie în seara de Crăciun.

În noaptea de 25 spre 26 decembrie a.c., ora 00.48, polițiștii din cadrul Secţiei 5 Poliție Rurală Pielești au fost sesizaţi de către o femeie, asistent medical, că se află în comuna Robănești, urmare a solicitarii unui bărbat de 68 de ani, de a acorda sprijin medical soției sale.

La fața locului s-au deplasat de urgență poliţiştii secției, fiind identificată o femeie, de 66 de ani, din comuna Robănești, sat Golfin, care din păcate, nu prezenta semne vitale.

Cu ocazia examinării cadavrului, s-a constatat că acesta prezenta leziuni la nivelul capului și corpului, existând indicii cu privire la o posibilă agresiune fizică.

Și-a bătut soția cu pumnii

Din cercetări, a reieșit faptul că, în seara zilei de 25 decembrie a.c., în timp ce se aflau în locuința comună, din localitatea Robănești, sat Golfin, în urma unui conflict spontan, bărbatul de 68 de ani, ar fi lovit-o pe femeie cu pumnii și cu un obiect contondent, acțiune care ar fi condus la decesul acesteia.

Pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului, a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale.

În această după-amiază, în urma cercetărilor efectuate și probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor săvârşit asupra unui membru de familie.

Cel în cauză a fost escortat de polițiștii Serviciului Investigaţii Criminale Dolj și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

În cursul zilei de astăzi, cel în cauză va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunere de arestare preventivă.