Accident rutier la Râmnicu Vâlcea: un tânăr a fost rănit

Polițiștii Biroului Rutier din Râmnicu Vâlcea au intervenit, azi, la un accident rutier produs pe strada Ștrandului, din municipiu.

Din primele verificări, s-a stabilit că un bărbat de 43 de ani, din comuna Cetățeni, județul Argeș, care conducea un autoturism, nu a păstrat distanța corespunzătoare față de vehiculul din fața sa, condus de un bărbat de 47 de ani, din Râmnicu Vâlcea.

În urma coliziunii, un pasager de 19 ani, din comuna Budești, județul Vâlcea, aflat în autoturismul condus de bărbatul de 47 de ani, a suferit răni ușoare, Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii Biroului Rutier continuă ancheta pentru a stabili toate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

