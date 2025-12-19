Accident rutier la Craiova: doi tineri răniți după ce autoturismul s-a răsturnat

Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat, azi noapte, cu privire la un accident rutier produs în zona Hanul Doctorului din Craiova.

Potrivit poliției, un tânăr de 19 ani, aflat la volanul unui autoturism, se deplasa dinspre strada Tehnicii către D.N. 65. El a pierdut controlul asupra direcției de deplasare. Mașina a pătruns pe sensul opus, a intrat în coliziune cu gardul ce împrejmuiește zona Hanul Doctorului. Autoturismul s-a răsturnat în afara părții carosabile.

Persoanele implicate și starea acestora

În urma accidentului, conducătorul auto și un pasager, ambii în vârstă de 19 ani, au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportați la spital. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat că șoferul nu consumase alcool.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Cercetările continuă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs evenimentul.

