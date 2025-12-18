(VIDEO) Reținere în Dolj: un tânăr acuzat de viol asupra unui minor și încălcarea ordinului de protecție

Polițiștii din Daneți au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 28 de ani, din comuna Dobrotești,pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție și viol asupra unui minor.

La data de 7 decembrie, polițiștii au fost sesizați de un bărbat de 45 de ani, din comuna Amărăștii de Sus, că în zilele de 3 și 5 decembrie, tânărul ar fi încălcat ordinul de protecție emis pe 12 septembrie 2025. Ordinul îi impunea păstrarea unei distanțe de minimum 100 de metri față de reclamant și fiica acestuia, de 15 ani, precum și interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic.

Investigațiile au arătat că, în perioada noiembrie 2024 – august 2025, tânărul ar fi întreținut relații sexuale cu minora de 15 ani.

Sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Dolj. Astăzi, urmează să fie prezentat astăzi procurorului pentru dispunerea unei măsuri preventive.

