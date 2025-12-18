Încălcare a ordinului de protecție la Turceni: bărbat reținut după ce a urmărit-o pe fosta concubină

Polițiștii din Turceni au fost sesizați, aseară, prin apel 112 de o femeie de 34 de ani, din Târgu Jiu, cu privire la încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție provizoriu emis pe 15 decembrie față de fostul său concubin, de 36 de ani, din aceeași localitate.

Din primele cercetări a rezultat că, în timp ce femeia se deplasa spre municipiul Craiova, bărbatul a urmărit-o cu autoturismul. Pe raza comunei Plopșoru, acesta a oprit lângă mașina apelantei, spunându-i că o va aștepta la intrarea în Craiova, încălcând astfel dispoziția de a păstra o distanță de 50 de metri față de aceasta, de reședința și de locul său de muncă.

În urma incidentului, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcare a ordinului de protecție provizoriu. Bărbatul a fost reținut pe bază de ordonanță pentru 24 de ore și introdus în arestatul IPJ Gorj.

Astăzi, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale.

Citește și: (VIDEO) Jandarmii doljeni aduc bucurie familiei Barbu de Crăciun