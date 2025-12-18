0.6 C
Craiova
joi, 18 decembrie, 2025
(VIDEO) Jandarmii doljeni aduc bucurie familiei Barbu de Crăciun

Mariana BUTNARIU
De Mariana BUTNARIU

-

Povestea familiei Barbu din comuna Șimnicu de Sus, adusă recent în atenția publicului printr-un reportaj de televiziune, a inspirat o inițiativă emoționantă din partea jandarmilor doljeni.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj s-a implicat concret, oferind alimente, articole de îmbrăcăminte și jucării pentru copii, cu scopul de a aduce un strop de bucurie și speranță în pragul sărbătorilor de iarnă.

Prin această acțiune, jandarmii demonstrează că misiunea lor depășește atribuțiile de menținere a ordinii publice, incluzând solidaritate, empatie și sprijin pentru comunitate, mai ales în perioade cu o semnificație aparte.

Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj și-a reafirmat angajamentul de a fi aproape de cetățeni și de a susține inițiativele care aduc alinare și bucurie celor care au nevoie.

