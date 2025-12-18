(VIDEO) Amenințări și distrugeri la Craiova: doi reținuți după un incident pe strada Deceneu

În seara zilei de 14 decembrie, în jurul orei 23:00, Secția 4 Poliție Craiova a fost sesizată de un tânăr de 31 de ani, din municipiu, că persoane necunoscute ar fi venit la locuința sa de pe strada Deceneu. Aceștia i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență.

La fața locului au intervenit mai multe echipaje, fiind găsite apelantul și trei femei cu vârste între 26 și 36 de ani. Cercetările au arătat că inițial incidentul a pornit pe fondul unei datorii bănești, cu schimb de replici și expresii jignitoare între părți. Ulterior, alte persoane au venit la locuință și ar fi provocat distrugeri asupra unui autoturism.

Polițiștii au aplicat formularul de evaluare a riscului, rezultând un risc iminent asupra vieții și integrității corporale a apelantului și a unui bărbat de 53 de ani. În consecință, au fost emise trei ordine de protecție provizorii față de trei bărbați din Craiova, cu vârste de 41, 46 și 48 de ani.

Identificarea persoanelor și rețineri

În urma cercetărilor sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, au fost identificate 9 persoane cu vârste între 22 și 46 de ani, toate din municipiu.

Pe baza probatoriului administrat, au fost reținute o femeie de 28 de ani și un bărbat de 42 de ani. Aceștia sunt acuzați de tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. Cei doi au fost introduși în arestul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Urmează, azi, să fie prezentați astăzi Parchetului cu propunerea de luare a unei măsuri preventive.

Investigațiile continuă pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și luarea tuturor măsurilor legale împotriva persoanelor implicate.

Citește și: (VIDEO) Inaugurarea noului terminal de pasageri de pe Aeroportul Internațional Craiova: Oltenia mai aproape de Europa