(VIDEO) Inaugurarea noului terminal de pasageri de pe Aeroportul Internațional Craiova: Oltenia mai aproape de Europa

Aeroportul Internațional Craiova inaugurează astăzi noul terminal de pasageri, un proiect ambițios care transformă semnificativ experiența călătorilor și capacitatea operațională a aeroportului. Terminalul, cu o suprafață de aproximativ 32.000 mp, dispus pe mai multe niveluri, include ghișee de check-in și self-check-in, control de securitate, fluxuri separate pentru zonele Schengen și non-Schengen, spații comerciale și de food-court, precum și dotări tehnice moderne.

Extinderea aeroportului a fost finanțată prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020, cu o valoare totală de peste 100 de milioane de euro, din care o parte substanțială provine din fonduri europene, completate de bugetul de stat, Consiliul Județean Dolj și contribuția Aeroportului Craiova.

Confort, siguranță și eficiență pentru pasageri

Noul terminal vine cu platforme și căi de rulare moderne, care permit operarea simultană a mai multor aeronave și reduc timpii de așteptare la sol, precum și parcări și drumuri de acces extinse, adaptate pentru taxiuri, ridesharing și transport în comun.

Pentru pasageri, schimbarea este vizibilă imediat: fluxuri intuitive, mai multe ghișee de check-in și porți de îmbarcare, spații comerciale și servicii integrate, precum cafenele, duty-free și birouri de turism. Confortul este extins și pentru persoanele cu mobilitate redusă, cu lifturi, ambulift-uri și facilități dedicate.

Tehnologie și sustenabilitate

Terminalul este echipat cu sisteme de securitate de ultimă generație, gard perimetral modern și iluminat performant al pistei. În plus, aeroportul devine mai sustenabil printr-un parc fotovoltaic cu 3.803 panouri, conectate la 22 de invertoare, care vor contribui la producerea energiei electrice necesare funcționării.

Un nou capitol pentru Oltenia

Prin această investiție, Aeroportul Internațional Craiova își consolidează rolul de infrastructură-cheie pentru conectivitatea regiunii Oltenia cu Europa și alte destinații internaționale, contribuind la dezvoltarea economică și socială a județului Dolj.

Odată cu inaugurarea oficială, primele zboruri vor decola din noul terminal, marcând începutul unei noi ere în care Oltenia devine mai aproape de marile capitale europene, investitorii au un argument în plus pentru a se extinde, iar comunitatea locală câștigă confort, oportunități și mândria de a avea unul dintre cele mai moderne terminale din România.

Citește și: Rob și Michele Reiner au murit din cauza „multiplelor răni provocate de obiecte ascuțite”, stabilește medicul legist