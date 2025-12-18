Rob și Michele Reiner au murit din cauza „multiplelor răni provocate de obiecte ascuțite”, stabilește medicul legist

Rob și Michele Reiner au murit din cauza „multiplelor răni provocate de obiecte ascuțite”, potrivit noilor înregistrări publicate de Serviciul Medical Legal al comitatului Los Angeles, care precizează cauza morții celor doi. Medicul legist a stabilit că modul de deces a fost „omucidere”, indicând că moartea lor a fost provocată de o altă persoană.

Fiul cuplului, acuzat de uciderea părinților

Fiul lor, Nick Reiner, este acuzat că și-ar fi înjunghiat mortal părinții. Într-o conferință de presă susținută marți, procurorul districtual al comitatului Los Angeles a afirmat că arma crimei ar fi fost un cuțit. Rănile provocate de obiecte ascuțite includ leziuni cauzate de obiecte tăioase sau cu vârf.

Trupurile au fost descoperite pe 14 decembrie

Conform documentelor medicului legist, Rob și Michele Reiner au murit duminică, 14 decembrie, ziua în care trupurile lor au fost descoperite. Autoritățile au fost chemate la domiciliul cuplului din vestul Los Angelesului după ce fiica lor, Romy Reiner, i-a vizitat în jurul orei locale 15:00 și a găsit cadavrele.

Potrivit unei surse, Romy Reiner a traversat strada până la propria locuință și i-a cerut unei prietene aflate acolo să sune la numărul de urgență 911.

Cadavrele, găsite în dormitorul matrimonial

Poliția a precizat că trupurile celor doi au fost descoperite în dormitorul matrimonial al locuinței. Dosarul medicului legist menționează că rămășițele familiei Reiner sunt pregătite pentru a fi predate rudelor apropiate.

Posibil conflict înaintea tragediei

Deși Nick Reiner este acuzat de uciderea părinților, anchetatorii nu au oferit deocamdată detalii clare despre motivele care ar fi dus la presupusul act.

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, Nick Reiner ar fi fost văzut certându-se cu tatăl său sâmbătă seara, la o petrecere de sărbători organizată la domiciliul lui Conan O’Brien din Los Angeles. Mama sa, Michele Singer Reiner, ar fi fost de asemenea prezentă la eveniment.

Miercuri, Nick Reiner a apărut pentru scurt timp în fața instanței, iar următoarea înfățișare a fost programată pentru data de 7 ianuarie.

