Putin respinge compromisul privind Ucraina, în ciuda eforturilor lui Trump pentru pace

Președintele rus Vladimir Putin a transmis miercuri un mesaj ferm potrivit căruia Rusia nu este dispusă să facă compromisuri privind cererile sale teritoriale față de Ucraina, în pofida eforturilor tot mai intense ale președintelui american Donald Trump de a intermedia un acord de pace.

Declarațiile liderului de la Kremlin au fost făcute într-un discurs cu ton combativ, în contextul unor demersuri diplomatice accelerate ale Statelor Unite și ale aliaților europeni pentru a pune capăt războiului.

„Teritorii istorice” și amenințarea folosirii forței

Vorbind la reuniunea anuală a Ministerului rus al Apărării, Vladimir Putin a atacat aliații europeni ai Ucrainei și a afirmat că Rusia va prelua teritorii prin forță, dacă diplomația va eșua.

„Am prefera să eliminăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație. Dar dacă țara adversă și patronii săi străini refuză discuții substanțiale, Rusia va realiza eliberarea teritoriilor sale istorice prin mijloace militare”, a declarat Putin.

El a făcut referire directă la regiunile pe care Moscova cere Ucrainei să le cedeze, o chestiune centrală și extrem de sensibilă în negocierile de pace aflate în desfășurare.

Donbasul, principalul obstacol în negocierile de pace

Problema teritorială, alături de garanțiile de securitate pentru Ucraina, s-a dovedit dificil de rezolvat, evidențiind diferențele majore dintre pozițiile Kievului, Washingtonului, capitalelor europene și Moscovei.

Rusia a anexat ilegal regiunea Donbas, fără a o controla însă complet. Potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), în ritmul actual al avansului militar, forțele ruse nu ar reuși să cucerească întreaga regiune înainte de august 2027.

Kievul respinge categoric orice cedare de teritoriu

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Ucraina nu va recunoaște sub nicio formă – legal sau de facto – părțile ocupate temporar ale Donbasului ca fiind teritoriu rusesc.

Zelenski a reacționat și la afirmațiile lui Putin privind „teritoriile istorice”, avertizând asupra riscurilor mai largi pentru Europa. „Există și alte țări în Europa pe care cineva din Rusia le-ar putea numi într-o zi «teritoriile lor istorice». Avem nevoie de o protecție reală împotriva acestei istorii rusești de nebunie”, a spus liderul ucrainean.

Trump rămâne optimist, Europa cere garanții de securitate

În contrast cu poziția dură a Kremlinului, președintele american Donald Trump a continuat să se declare optimist în privința unui acord de pace, afirmând recent că „suntem mai aproape acum decât am fost”.

Aliații europeni ai Ucrainei se arată însă mai precauți, insistând asupra unor garanții de securitate solide pentru Kiev înainte de orice înțelegere.

Putin mizează pe dialogul cu SUA, dar nu cu Europa

Vladimir Putin a subliniat diferența de abordare în discursul său, afirmând că Rusia este „angajată într-un dialog cu Statele Unite”, dar că un angajament real cu Europa este puțin probabil sub actuala conducere politică.

„Sper că același lucru se va întâmpla și cu Europa. Dacă nu cu actualii politicieni, atunci atunci când se vor schimba actualele elite”, a declarat liderul rus.

Summit european crucial și dilema finanțării Ucrainei

Declarațiile lui Putin au precedat un summit important de la Bruxelles, unde liderii europeni urmează să decidă dacă vor utiliza activele rusești înghețate pentru a finanța sprijinul acordat Ucrainei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a cerut Parlamentului European ca Europa să își asume responsabilitatea pentru propria securitate. „Nu există un act de apărare europeană mai important decât sprijinirea apărării Ucrainei”, a afirmat ea, potrivit CNN.

În prezent, sunt analizate două variante de finanțare: folosirea activelor rusești înghețate sau acordarea de împrumuturi dedicate Ucrainei.

