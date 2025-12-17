(VIDEO) Anchetă în desfășurare după atacul armat de la Universitatea Brown: Poliția publică imagini cu o persoană suspectă

Anchetatorii care îl caută pe autorul atacului armat dintr-o sală de curs a Universității Brown au publicat noi imagini cu o persoană despre care cred că ar putea fi implicată în incident. La patru zile după ce două persoane au fost ucise și alte nouă rănite, autoritățile nu au identificat încă un suspect, menținând comunitatea locală într-o stare de alertă.

Imagini surprinse de camerele de supraveghere

Marți, poliția din Providence a făcut publice imagini video înregistrate de camere de supraveghere, care arată o persoană îmbrăcată în culori închise, aflată în apropierea campusului cu aproximativ două ore înainte de atac. Filmările provin din sisteme de supraveghere din zonă, inclusiv camere de acasă, iar imaginile au fost prezentate presei în cadrul unei conferințe de presă.

Descrierea persoanei de interes

În imagini, bărbatul apare plimbându-se prin campus, purtând o mască neagră care îi acoperă gura și nasul, precum și o pălărie neagră. Într-una dintre fotografiile publicate, acesta are o geantă neagră purtată la piept, obiect care nu apare însă în alte cadre video.

Poliția: comportament de „recunoaștere” înainte de atac

Șeful poliției din Providence, Oscar Perez, a declarat că imaginile sugerează că persoana ar fi „urmărit” zona înainte de comiterea crimei.

„Asta fac și infractorii”, a spus acesta, îndemnând publicul să analizeze cu atenție detalii precum mersul persoanei sau alte trăsături distinctive care ar putea ajuta la identificare.

Apel către comunitate pentru sprijin

Autoritățile au cerut locuitorilor din zonele în care au fost surprinse imaginile să verifice propriile sisteme de supraveghere și să raporteze orice informație relevantă. Procurorul general din Rhode Island, Peter Neronha, a transmis că ancheta avansează într-un ritm bun și că detectivii lucrează intens pentru a strânge dovezi.

„Locuitorii din Rhode Island ar trebui să aibă încredere în munca lor. Sunt veterani în ceea ce fac… avem nevoie doar de puțină răbdare”, a declarat acesta.

Fără indicii clare privind motivul atacului

Anchetatorii au precizat că atacatorul nu a fost surprins de camerele CCTV din interiorul clădirii unde a avut loc atacul – o sală de curs în care studenții se pregăteau pentru un examen. Deocamdată, oficialii nu au oferit detalii despre un posibil motiv și nici nu au confirmat dacă victimele au fost vizate intenționat.

Măsuri sporite de securitate în campus

În urma incidentului, poliția a crescut semnificativ prezența vizibilă în campusul Ivy League și în comunitatea din jur. Autoritățile susțin că nu există, în prezent, „nicio amenințare credibilă, acționabilă și specifică”, potrivit BBC.

Primarul orașului Providence, Brett Smiley, a explicat că intensificarea măsurilor de aplicare a legii este una preventivă și are scopul de a oferi un sentiment de siguranță locuitorilor.

