A început „balamucul“ pentru parcările rezidenţiale din Craiova

Situl parcari.primariacraiova.ro pe care craiovenii trebuia să încarce documentele pentru a li se atribui un loc de parcare rezidenţială a dat rateuri în prima oră de când s-a dat startul înscrierilor la ora 7. Sute de craioveni s-au plâns pe reţelele sociale că nu s-au putut loga pe site şi că acesta nu reacţionează la nici o comandă. Alţii au reclamat că, deşi parcările din jurul blocurilor lor sunt marcate şi numerotate, acestea nu au fost incluse în platforma administrată de primărie şi nu au putut să le solicite.

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, nu a reacţionat până spre seară pe social media, ci a distribuit un interviu pozitiv de acum un an despre „cum apar lucrurile frumoase care transformă orașul. Interviu cu Gabi Rizea“. O intervenţie a avut viceprimarul Dan Păloiu, care a spus că situl nu a funcţionat, deoarece a fost accesat din toată lumea, deşi nu este vorba despre votul pentru Târgul de Crăciun care s-a încheiat acum o lună.

Craiovenii care au încercat să acceseze situl la prima oră a dimineţii au primit următorul mesaj. „Având în vedere numărul foarte mare de accesări simultane ale platformei online, înregistrăm în prezent dificultăți tehnice în funcționarea sitului. Echipa tehnică lucrează. pentru remedierea situației în cel mai scurt timp posibil. Precizăm că locurile de parcare nu se atribuie în funcție de ordinea depunerii cererilor. Așadar, principiul primul venit, primul servit nu este aplicabil în acest caz. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că vom reveni cu informații imediat ce funcționalitatea platformei este restabilită”, se arată în răspunsul, probabil automat al sitului, trimis unui craiovean.

Dan Păloiu: Serverul a fost accesat din toată lumea

Viceprimarul Craiovei, Dan Păloiu, a precizat că situl a avut probleme în prima oră de când a fost pus în funcțiune. „A fost blocat pentru o oră și 10 minute, de la 7.00. Au fost alocate resurse suplimentare și e ok. Era normal să se întâmple, mai ales că serverul a fost accesat din toată lumea. Se pare că unii copii plecați în lume au făcut conturi pentru cei rămași acasă. Alții au intrat din curiozitate, alții din lipsă de ocupație. Acum este ok“, a spus vicele.

Unul dintre cititorii GdS a spus că primăria ar trebui să ofere „informatii cum au testat sistemul, de exemplu când 50.000 de cetăţeni îl accesează. Care au fost probele făcute şi înregistrate şi mai ales, un proces verbal de punere în funcţiune şi de comisionare al sistemului(…)ar trebui să prezinte un proces verbal de trafic date, de acceptanţă a sistemului şi procedura cum s-a testat sistemul“, a spus el. După cum rezultă din răspunsul viceprimarului se înţelege că primăria a alocat resurse suplimentare, deci va funcţiona pe viitor sau dacă nu, se vor aloca şi mai multe resurse. Bine era ca resursele să fi fost alocate de la bun început.

PNL Craiova cere amânarea aplicării regulamentului

PNL, principalul partid de opoziţie din Consiliul Local Craiova, consideră că primăria nu s-a pregătit suficient pentru lansarea sitului şi că introducerea parcărilor rezidenţiale nu este bună. Prin vocea, preşedintelui liberal de la Craiova, Teodor Sas, PNL a solicitat primăriei să amâne aplicarea noului regulament. „Procedura a fost inițiată fără o fundamentare administrativă și tehnică riguroasă, bazată pe date reale și complete privind situația parcărilor din municipiu. Problemele apărute chiar din prima zi de funcționare a platformei online pentru parcările de reședință confirmă faptul că acest proiect nu a fost pregătit corespunzător. Căderea site-ului și lipsa unor soluții funcționale arată o administrație nepregătită să gestioneze un demers care generează deja îngrijorare atât în rândul cetățenilor, cât și al mediului economic.

Un proiect cu impact major trebuie construit pentru oameni, nu testat pe nervii lor. Atrag atenția asupra faptului că Primăria nu deține, la acest moment, un inventar clar și public al numărului de autoturisme existente în Craiova, defalcat pe zone și cartiere, și nici o evidență completă a locurilor de parcare disponibile pe domeniul public, raportată la numărul de locuințe, instituții și agenți economici. În lipsa acestor informații esențiale, orice regulament de parcare riscă să fie aplicat arbitrar, cu efecte negative directe asupra cetățenilor“.

Sas reclamă lipsa creării de către primărie a locurilor de parcare

„Primăria vrea să aplice un regulament, deși nu a creat niciun loc de parcare. Asta în condițiile în care, în anii trecuți, a cumpărat terenuri în valoare de milioane de euro tocmai pentru a construi parcări. Dacă se insistă asupra implementării acestui regulament, confortul locatarilor va fi grav afectat, subliniez. Consider că administrația locală transferă responsabilitatea unei probleme structurale asupra cetățenilor, fără a veni anterior cu soluții concrete de infrastructură.

Prin acest regulament, administrația locală introduce în mod evident o nouă taxă suplimentară, care se adaugă celor deja existente. Craiovenii plătesc în prezent taxa anuală de parcare, tarifele pentru parcările cu plată prin SMS, iar acum li se impune și o taxă pentru a putea parca în apropierea propriului domiciliu. În loc să rezolve problema parcărilor, regulamentul instituie o dublă, chiar triplă taxare, fără ca cetățenii să beneficieze de locuri de parcare noi sau de o îmbunătățire reală a infrastructurii“.

E nevoie de parcări

„Este inacceptabil ca un regulament cu impact major asupra vieții cotidiene să fie impus înainte de realizarea unor investiții minime în amenajarea de noi locuri de parcare, reconfigurarea spațiilor existente sau construirea de parcări publice supraetajate ori subterane, în special în zona centrală a municipiului, unde presiunea pe spațiul public este deja extrem de ridicată.

De asemenea, atrag atenția că regulamentul propus afectează grav funcționarea instituțiilor publice, unităților de învățământ, instituțiilor culturale, cabinetelor medicale și a altor servicii esențiale din zona centrală. Lipsa unor soluții alternative de parcare pentru angajați, beneficiari și vizitatori va genera blocaje, întârzieri și o scădere semnificativă a accesibilității acestor instituții, cu impact direct asupra calității serviciilor oferite cetățenilor“.

Sas vrea inventarierea maşinilor şi a locurilor de parcare

„Solicit Primăriei Craiova suspendarea aplicării regulamentului până la realizarea unui studiu complet și transparent care să includă: inventarierea autoturismelor înmatriculate și utilizate în municipiu, cartografierea tuturor locurilor de parcare existente pe domeniul public și privat cu acces public, analiza necesarului real de parcare pe zone și corelarea acestuia cu numărul de locuințe și instituții. Totodată, solicit inițierea unui dialog real cu cetățenii, asociațiile de proprietari și mediul instituțional și economic, astfel încât orice decizie privind parcările să fie rezultatul unei consultări autentice și al unei strategii urbane coerente, nu al unei măsuri administrative grăbite“.