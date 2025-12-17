(VIDEO) 13 percheziții în București și județul Vâlcea într-un dosar de spălare a banilor

Polițiștii de frontieră, împreună cu structuri ale Gărzii de Coastă și ale Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală, au pus în aplicare 13 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Vâlcea.

Acțiunea vizează documentarea infracțiunilor de spălare a banilor și complicitate la spălare de bani, comise în formă continuată. Potrivit anchetatorilor, faptele s-ar fi desfășurat pe o perioadă de aproximativ patru ani.

Conturi bancare folosite pentru ascunderea provenienței banilor

Din probatoriul administrat a rezultat că cinci suspecți ar fi pus, în mod repetat, la dispoziția unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, utilizate pentru disimularea și spălarea unor sume de bani provenite din activități infracționale.

Aceștia ar fi racolat persoane care, folosind acte de identitate reale sau falsificate, au deschis conturi bancare în România și în alte state europene, în schimbul unor sume de bani. Datele de contact asociate conturilor erau controlate de suspecți.

Instituții publice, printre persoanele vătămate

O parte dintre conturi ar fi fost folosite pentru inducerea în eroare a victimelor – inclusiv autorități publice și instituții de interes public – care transferau bani către conturi false, crezând că efectuează plăți legitime către parteneri comerciali. Alte conturi au fost utilizate pentru transferuri succesive și retrageri în numerar ale produsului infracțional.

Dimensiune internațională a anchetei

Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum și în alte țări europene.

Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, iar acțiunea beneficiază de sprijinul EUROPOL și de suportul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.

