Bunicile din Italia care au cucerit Instagram la aproape 90 de ani

La 88 și 89 de ani, Graziella Incampo și Teresa Calia au devenit vedete pe Instagram, demonstrând că vârsta nu este un obstacol în calea creativității. Cele două bunici din Altamura, un oraș medieval din sudul Italiei, atrag milioane de vizualizări prin videoclipuri în care gătesc, dansează și glumesc, promovând în același timp bucătăria tradițională locală.

De la focaccia la faimă online

Teresa Calia, stânga, și Graziella Incampo pregătesc o focaccia. Cele două nonne au atras milioane de vizualizări pe Instagram

Cu mâini experimentate, Graziella îi învață pe vizitatori secretele focacciei perfecte: aluat elastic, roșii suculente, usturoi, oregano și mult ulei de măsline. Totul se întâmplă în Antico Forno Santa Caterina, o brutărie fondată în 1307, una dintre cele mai vechi din regiune. Decorul – o curte medievală umbrită – completează farmecul autentic al experienței.

Videoclipuri neconvenționale, succes garantat

Cele două bunici nu se limitează la gătit clasic. În videoclipuri virale, apar dansând pe muzică electronică, cântând la chitară, preparând margaritas într-o roabă sau prăjind vinete cu ajutorul unei lămpi improvizate. Umorul lor natural și energia debordantă au transformat brutăria într-un punct de atracție turistică.

O experiență culinară completă

Forno Santa Caterina oferă vizitatorilor „Bread Experience” – o incursiune în istoria pâinii, a brânzeturilor și a gastronomiei locale. Cei care participă pot gusta focaccia, orecchiette, sandvișuri generoase și biscuiți proaspăt copți. Când cozile devin prea lungi, Graziella și Teresa ies să-i servească pe cei care așteaptă, consolidând legătura directă cu oaspeții.

De la glumă la fenomen

Succesul online a început ca o joacă. Giacomo Barattini, strănepotul Graziellei, a redeschis brutăria în 2023 împreună cu prietenii săi și a început să filmeze videoclipuri cu bunicile folosind telefonul mobil. Ritualul zilnic de filmare s-a transformat rapid într-o strategie de promovare naturală și extrem de eficientă.

Filosofia bunicilor: „Lucrurile mărunte sunt bune”

Râsul, bucuria și simplitatea sunt esența mesajului transmis de cele două bunici, potrivit CNN. Prin fiecare videoclip, ele promovează nu doar mâncarea tradițională, ci și o filozofie de viață bazată pe respect, comunitate și bucuria lucrurilor simple.

Datorită lor, Altamura – cunoscută mai ales pentru pâinea sa cu denumire de origine protejată – a devenit o destinație căutată de turiști din întreaga lume. Vizitatorii vin nu doar pentru produse, ci pentru a trăi o experiență autentică, într-un loc unde tradițiile sunt păstrate vii.

