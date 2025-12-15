(VIDEO) Australia cere legi mai dure privind armele de foc după atacul armat de la Bondi Beach

Australia se confruntă cu una dintre cele mai grave tragedii din ultimii ani, după atacul armat produs la Bondi Beach, unde numărul victimelor a ajuns la 15 persoane decedate. Alte 27 de persoane rămân internate în spitale din Sydney, unele dintre ele în stare critică, potrivit autorităților sanitare din statul New South Wales.

Atacul, catalogat drept incident terorist, a vizat comunitatea evreiască din Australia. Printre victime se numără copii, cea mai tânără având doar 10 ani, dar și un supraviețuitor al Holocaustului, care a murit încercând să își protejeze soția de gloanțe.

Autoritățile au anunțat că suspectul principal, un bărbat de 50 de ani, a fost împușcat mortal de poliție la fața locului. Fiul acestuia, de 24 de ani, se află internat în spital. Potrivit anchetatorilor, bărbatul mai în vârstă deținea un permis legal de vânătoare recreativă. Agenția de securitate a Australiei îl analizase anterior pe fiul său și stabilise că acesta nu reprezenta o amenințare iminentă.

Conform celei mai recente actualizări furnizate de New South Wales Health, dintre cele 27 de persoane spitalizate:

șase se află în stare critică,

șase sunt în stare critică, dar stabilă,

13 sunt în stare stabilă, potrivit CNN.

Răniții sunt tratați în mai multe unități medicale din Sydney, inclusiv la Spitalul Prince of Wales, Spitalul St Vincent, Spitalul Royal Prince Alfred și Spitalul de Copii Sydney.

Înăsprirea legislației privind armele de foc

În urma atacului, prim-ministrul australian Anthony Albanese a anunțat că va supune dezbaterii în cadrul cabinetului său înăsprirea legislației privind armele de foc. Printre măsurile avute în vedere se numără introducerea unor limite de timp pentru permisele de armă și restricții privind numărul de arme deținute de o persoană.

Australia are deja unele dintre cele mai stricte legi privind armele de foc din lume, adoptate după masacrul din Tasmania din 1996, când un atacator a ucis 35 de persoane. Aceste măsuri au redus semnificativ violența armată, însă numărul armelor deținute legal a crescut constant în ultimele două decenii, ajungând la aproximativ patru milioane.

Atacul de la Bondi Beach a redeschis dezbaterea privind eficiența actualului cadru legislativ. Premierul statului New South Wales, Chris Minns, a sugerat la rândul său că legile vor fi modificate pentru a preveni astfel de tragedii în viitor.

Suspectul mai tânăr al atacului armat fusese deja luat în vizor de autorități, dar nu a fost considerat o amenințare

Oficialii australieni au declarat că suspectul de 24 de ani al atacului armat de la Bondi – cel mai tânăr dintre cei doi presupuși atacatori – fusese vizat de autorități, dar nu a fost considerat o amenințare.



„A fost examinat pe baza asocierii sale cu alte persoane și s-a constatat că nu există indicii privind vreo amenințare continuă sau amenințarea că ar putea participa la acte de violență”, a declarat prim-ministrul Anthony Albanese în cadrul unei conferințe de presă de luni.



Șeful serviciului de informații al țării – Organizația Australiană de Informații de Securitate (ASIO) – confirmase anterior că bărbatul se afla anterior pe radarul agenției.

„Una dintre persoane ne era cunoscută, dar nu se afla într-o perspectivă de amenințare imediată, așa că, evident, trebuie să investigăm ce s-a întâmplat aici”, a declarat Mike Burgess.



Bărbatul, născut în Australia, este în prezent internat în spital și este probabil să fie acuzat, a anunțat poliția luni.



Celălalt suspect, tatăl său în vârstă de 50 de ani, s-a mutat în Australia în 1998.

