Doi turiști grav răniți, salvați după intervenții dificile în Munții Făgăraș

Au fost ore extrem de dificile pentru echipele de salvare din Munții Făgăraș, unde doi turiști au fost grav răniți în accidente separate, produse pe trasee montane periculoase. Intervențiile salvamontiștilor s-au desfășurat în condiții meteo nefavorabile și pe teren foarte dificil.

Primul incident a avut loc în timpul unei drumeții, când un turist în vârstă de 56 de ani s-a dezechilibrat și a alunecat pe un jgheab montan adânc. Bărbatul se afla pe munte alături de un prieten, care a reușit să ajungă rapid la el și să ceară ajutor, realizând gravitatea rănilor suferite.

Victima a căzut aproximativ 70–80 de metri până să se oprească. Salvamontiștii ajunși la fața locului au constatat că bărbatul acuza dureri în zona cervicală și prezenta escoriații la cap și la membrele superioare. După acordarea primului ajutor, operațiunea de salvare a durat aproximativ șase ore, din cauza zăpezii instabile și a porțiunilor de gheață.

Cu lovituri la cap și la coloană, turistul a fost predat ulterior echipajelor medicale și se află acum sub supravegherea medicilor.

Turist salvat în miez de noapte

Un al doilea accident s-a produs tot în Munții Făgăraș, pe un traseu de creastă din zona Muchia Zănoaga – Valea Viștișoarei. Un turist aflat într-un grup de trei persoane a căzut într-o prăpastie, iar alarma a fost dată aproape de lăsarea întunericului. În misiune au fost mobilizați salvamontiști din Brașov, Râșnov și Victoria.

Din cauza terenului greu accesibil și a condițiilor meteo nefavorabile, victima a fost localizată abia în jurul orei 3:00 dimineața. Turistul a suferit multiple fracturi și traumatisme la nivelul picioarelor și toracelui. Salvamontiștii i-au acordat primul ajutor și au reușit coborârea acestuia din abrupt, însă vremea nu a permis intervenția elicopterului, astfel că transportul s-a făcut pedestru până la baza muntelui.

Salvamontiștii avertizează că vremea din Munții Făgăraș este extrem de înșelătoare în această perioadă. Deși la altitudini joase condițiile pot părea favorabile, la creastă persistă iarna severă, cu temperaturi scăzute, vânt puternic și zăpadă înghețată.

În ultimele două luni, Munții Făgăraș au fost scena mai multor tragedii. Trei turiști și-au pierdut viața în accidente separate, după ce au alunecat pe pante abrupte acoperite cu gheață. Salvamontiștii atrag atenția că lipsa echipamentului adecvat a contribuit, în unele cazuri, la producerea acestor tragedii.

