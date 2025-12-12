Bărbat din Râmnicu Vâlcea, reținut după ce ar fi atacat două autoturisme și ar fi amenințat șoferii

Un bărbat de 48 de ani din Râmnicu Vâlcea a fost reținut pentru 24 de ore, fiind bănuit de distrugere și amenințare, după două atacuri asupra unor autoturisme petrecute în zona Barajului Nord.

La data de 6 iulie 2025, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea au fost sesizați de un tânăr de 20 de ani, care a reclamat faptul că o persoană necunoscută i-ar fi spart geamurile mașinii și l-ar fi amenințat cu acte de violență.

O zi mai târziu, pe 7 iulie, o femeie de aceeași vârstă a sesizat poliția după ce, în noaptea precedentă, autoturismul în care se afla a fost lovit cu pietre, provocându-se distrugeri la caroserie. Ambele incidente s-au petrecut în aceeași zonă.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat un bărbat de 48 de ani, localnic, bănuit că ar fi autorul ambelor fapte.

Pe baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut începând cu data de 11 decembrie 2025. Astăzi, acesta urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea pentru stabilirea unei măsuri preventive.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și amenințare, polițiștii urmând să stabilească întreaga situație de fapt.

