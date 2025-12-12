6.6 C
Sprijin financiar de peste 38,7 milioane lei pentru crescătorii de animale

De Mariana BUTNARIU

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA), prin intermediul Centrelor Județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna septembrie / trimestrul III 2025.

Suma plătită este în valoare de 38.718.839,10 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările şi completările ulterioare.

Centrul județean APIA Gorj a plătit suma de 248.217,04 lei, aferenta trimestrului III 2025, pentru 2 (două) cereri de plată depuse, respectiv un  număr de 43.994 ovine si caprine.

