(VIDEO) Dolj: Bărbat reținut după ce a incendiat o autoutilitară folosită de ciobani în Lipovu

Mariana BUTNARIU
-

Polițiștii din Bârca au reținut, ieri, pentru 24 de ore un bărbat de 37 de ani, din comuna Lipovu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, după ce ar fi incendiat o autoutilitară folosită ca spațiu de dormit pentru ciobani.

Evenimentul a fost semnalat prin apelul 112 de un localnic de 59 de ani, care a precizat că autovehiculul a fost incendiat pe islazul din comună, în jurul orei 15:20. La fața locului s-au deplasat polițiștii și pompierii din cadrul ISU Dolj, care au lichidat incendiul.

Din fericire, în urma incidentului nu au existat victime omenești, însă pagubele materiale au fost semnificative. Polițiștii, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Segarcea, au reținut bărbatul și l-au introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj.

Astăzi, persoana în cauză va fi prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Segarcea, în vederea luării unei măsuri preventive.

