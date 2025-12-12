Restricții de trafic pe A1 pentru efectuarea de lucrări

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că astăzi, până la ora 14:00, traficul este restricționat pe prima bandă pe Autostrada A1, pe sensul dinspre Pitești către București, pe tronsonul kilometric 49 – 48, pentru efectuarea de reparații asfaltice.

Pe același sens de deplasare, până la ora 12:00, este restricționată circulația pe prima bandă între kilometrii 80 și 78 pentru aplicarea de marcaje rutiere.

Conducătorii auto sunt sfătuiți:

să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții,

să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre!

