Știri de ultima orăActualitateRestricții de trafic pe A1 pentru efectuarea de lucrări

Restricții de trafic pe A1 pentru efectuarea de lucrări

De Mariana BUTNARIU
Restricții de trafic pe Autostrada A1 București-Pitești
Restricții de trafic pe Autostrada A1 București-Pitești

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că astăzi, până la ora 14:00, traficul este restricționat pe prima bandă pe Autostrada A1, pe sensul dinspre Pitești către București, pe tronsonul kilometric 49 – 48, pentru efectuarea de reparații asfaltice.

Pe același sens de deplasare, până la ora 12:00, este restricționată circulația pe prima bandă între kilometrii 80 și 78 pentru aplicarea de marcaje rutiere.

Conducătorii auto sunt sfătuiți:

  • să circule cu viteză redusă în zonele cu restricții,
  • să respecte semnificația semnalizării temporare, asigurându-se foarte bine înainte de schimbarea benzii de circulație, semnalizând din timp efectuarea acestei manevre!

