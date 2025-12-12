Japonia ridică avertizarea de tsunami după un cutremur de 6,7 grade

Autoritățile japoneze au ridicat avertizarea de tsunami emisă vineri, după ce un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,7, a zguduit coasta nordică a Pacificului. Seismul a provocat doar „fluctuații ale nivelului mării”, iar până în acest moment nu există informații privind pagube materiale semnificative.

Mii de persoane evacuate preventiv

Peste 6.000 de locuitori din prefectura Aomori – cea mai nordică zonă a insulei principale a Japoniei – au primit ordine de evacuare. Măsura a fost luată ca urmare a avertizării de tsunami, care anunța posibile valuri de până la un metru înălțime. Ulterior, au fost înregistrate valuri de aproximativ 20 de centimetri în Aomori și Hokkaido, iar autoritățile au ridicat avertizarea câteva ore mai târziu.

Cutremurul de 6,7, urmat de mai multe replici

Seismul a avut loc la ora locală 11:44 (02:44 GMT), la o adâncime de 20 km, potrivit Agenției Meteorologice Japoneze. După cutremurul principal, regiunea a fost zguduită de mai multe replici cu magnitudini între 4,3 și 5,7.

Acest nou seism vine la doar câteva zile după ce un cutremur de 7,5 grade a lovit aceeași zonă, rănind cel puțin 50 de persoane și menținând populația într-o stare continuă de alertă.

Autoritățile: „Nu este un megacutremur”

În ultimele zile, Japonia a avertizat populația asupra posibilității unui megacutremur – un scenariu pentru care țara se pregătește de decenii, potrivit BBC. Cu toate acestea, premierul Sanae Takaichi a declarat că seismul de vineri nu se încadrează în această categorie și nu este legat de avertismentul anterior.

