(VIDEO) Percheziții în Mehedinți: articole pirotehnice interzise, țigarete de contrabandă și arme nelegale descoperite de polițiști

Într-o amplă acțiune desfășurată între 9 și 11 decembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, coordonați de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vânju Mare, au efectuat opt percheziții domiciliare în județul Mehedinți, vizând persoane bănuite de trafic și deținere ilegală de articole pirotehnice.

Descinderile au avut loc în comunele Pădina, Corlățel și în municipiul Drobeta-Turnu Severin, vizând locuințele unor persoane suspectate de comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile interzise de legislația actuală.

În urma acțiunii, polițiștii au identificat și ridicat:

60 kg de articole pirotehnice din categoriile P1, F2 și F3;

din categoriile P1, F2 și F3; 170 pachete de țigarete nemarcate legal;

nemarcate legal; o armă neletală supusă autorizării;

supusă autorizării; 16 muniții letale, toate deținute ilegal.

Toate bunurile au fost confiscate pentru continuarea cercetărilor.

Un suspect reținut pentru 24 de ore

În baza probatoriului strâns, un tânăr de 23 de ani, din comuna Pădina, a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat procurorilor cu propuneri legale.

Sprijin interinstituțional în desfășurarea acțiunii

Operațiunea a beneficiat de sprijinul:

Poliției orașului Vânju Mare,

Poliției municipiului Drobeta-Turnu Severin,

Serviciului pentru Acțiuni Speciale,

Jandarmeriei Mehedinți.

Cercetările continuă

În cauză se fac cercetări pentru:

deținere și comercializare de articole pirotehnice din categoriile P1, F2 și F3,

din categoriile P1, F2 și F3, contrabandă calificată ,

, nerespectarea regimului armelor și munițiilor.

