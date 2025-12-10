(VIDEO) Traficul a fost reluat pe DN 7 după blocajul provocat de o autocisternă cu GPL

Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea a anunțat că, azi, în jurul orei 01:25, traficul rutier pe DN 7 a fost reluat după o întrerupere temporară. Blocajul a fost cauzat de un incident rutier petrecut la kilometrul 200, în afara localității Călimănești. O autocisternă care transporta gaz petrolier lichefiat (GPL) a prezentat scăpări de substanțe.

La volanul vehiculului se afla un bărbat de 54 de ani, din județul Bihor. În urma sesizării, polițiștii Serviciului Rutier Vâlcea, alături de echipaje din Călimănești și Brezoi, au intervenit de urgență pentru asigurarea zonei și devierea traficului.

Pompieri militari vâlceni, sibieni și brașoveni au fost mobilizați pentru a preveni orice risc de incendiu, având în vedere natura periculoasă a încărcăturii. Aceștia continuă să asigure măsuri de prevenire și stingere a incendiilor în zonă.

Deși circulația se desfășoară acum în condiții normale, autoritățile recomandă conducătorilor auto:

să manifeste prudență sporită,

să respecte indicatoarele și instrucțiunile rutiere din perimetrul afectat, pentru a evita orice potențial pericol.

