Adolescenții australieni în fața unei lumi fără rețele sociale: Prima interdicție globală pentru copiii sub 16 ani intră în vigoare

Australia a devenit prima țară din lume care interzice utilizarea rețelelor sociale pentru persoanele sub 16 ani. Momentul a fost descris de premierul Anthony Albanese drept „o zi de mândrie pentru Australia”. Odată cu intrarea în vigoare a noii legislații, platforme precum Instagram, Facebook, Threads, X, Snapchat, Kick, Twitch, TikTok, Reddit și YouTube sunt obligate să implementeze sisteme stricte de verificare a vârstei și măsuri de protecție a minorilor.

În timp ce guvernul susține că interdicția are scopul de a proteja tinerii de conținut periculos, reacțiile adolescenților sunt puternic împărțite. Unii se declară „insultați”, considerând măsura excesivă și restrictivă, în timp ce alții afirmă că „vor trece repede peste asta”. O adolescentă a arătat BBC-ului conturile ei de socializare chiar în ziua intrării în vigoare a regulilor, ilustrând cât de adânc integrate sunt aceste platforme în viața celor tineri.

Criticii avertizează că interdicția ar putea izola adolescenții vulnerabili și i-ar putea împinge spre colțuri mai puțin reglementate ale internetului. În plus, rămâne neclar cum va evalua guvernul succesul acestei politici, în condițiile în care adolescenții sunt cunoscuți pentru abilitatea lor de a ocoli barierele digitale.

Ce face Marea Britanie în ceea ce privește siguranța online a copiilor?

Multe alte state urmăresc cu atenție experimentul australian. Deși nu a adoptat o interdicție similară, Marea Britanie a introdus în iulie noi reguli prin Legea privind siguranța online. Acestea impun platformelor să protejeze copiii de pornografie și de alte forme de conținut dăunător, să ajusteze algoritmii pentru a filtra materialele periculoase și să implementeze sisteme de verificare a vârstei. Amenzile pentru nerespectarea normelor sunt foarte mari, deși unii experți consideră că legislația nu este încă suficient de strictă pentru giganții tehnologici.

Pentru Eloise, o adolescentă de 13 ani, interdicția australiană este „necesară” pentru a combate hărțuirea cibernetică, întâlnirile cu prădători online și alte riscuri majore. Totuși, ea recunoaște că mulți tineri vor găsi modalități de a eluda verificările de vârstă și admite că intenționează să continue să folosească YouTube. Chiar și așa, crede că măsura va reduce timpul pe care adolescenții îl petrec online și, implicit, expunerea la conținut dăunător.

Interdicția australiană deschide o nouă etapă în dezbaterea globală privind siguranța digitală a copiilor. Rămâne de văzut dacă această abordare va deveni un model internațional sau un experiment cu rezultate controversate.

