Un șofer de ride-sharing și mașina lui, găsiți carbonizați lângă o cale ferată

O mașină carbonizată în care se afla cadavrul unei persoane a fost găsită astăzi în cartierul Bălcescu din Oradea.

Un apel la 112, făcut la ora 13.50, de șoferul unei firme de curierat care trecea prin zonă, a semnalat existența unui autoturism incendiat la ieșirea din Oradea spre comuna Sântandrei, lângă calea ferată, într-o zonă mai retrasă.

Mai multe echipaje de polițiști și de la Medicină Legală, precum și unul de la Serviciul Județean de Ambulanță au ajuns la fața locului.

Polițiștii au preluat probe și urmează să ancheteze împrejurările și cauzele decesului, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor.

Una dintre camerele de supraveghere din zonă ar fi surprins mașina în flăcări în jurul orei 4.00, după care aceasta ar fi explodat.

Victima, un șofer de ride-sharing

Victima era înregistrată ca persoană fizică autorizată pentru transport de persoane în regim ride-sharing. Din 13 noiembrie, aceasta activa atât în platforma Bolt, cât și în Uber, prestând servicii cu autoturismul Dacia Lodgy în care, ulterior, corpul său a fost descoperit carbonizat.

Mașina arsă a fost ridicată de la locul tragediei. Din ea au mai rămas doar fiarele. Autovehiculul va fi supus unor expertize menite să elucideze ce s-a întâmplat în acest caz.

În cursul serii, cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei și mașina carbonizată a fost ridicată pentru cercetări detaliate.

