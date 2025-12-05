Bărbat reținut la Râmnicu Vâlcea pentru violarea sediului unei instituții media și hărțuire

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 37 de ani, din municipiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violare a sediului profesional și hărțuire.

Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 12 noiembrie 2025, în jurul orei 18:30, acesta ar fi pătruns fără drept în sediul unei instituții media din municipiu, unde ar fi adresat injurii persoanelor aflate în interior, ar fi restricționat accesul acestora și ar fi aruncat cu ouă crude în clădire.

Totodată, în perioada octombrie – decembrie 2025, bărbatul ar fi contactat telefonic în mod repetat mai multe persoane angajate ale instituției, creându-le o stare de temere. În unele situații, acesta ar fi supravegheat locuințele persoanelor vătămate și ar fi aruncat cu ouă crude asupra locuințelor și ușilor de acces.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale, cu sprijinul colegilor de ordine publică, au pus, ieri, în executare un mandat de aducere, iar bărbatul a fost prezentat la sediul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

În cursul zilei de astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului pentru dispunerea măsurilor legale. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului, în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

Citește și: Teatrul Colibri aduce poveștile și muzica populară la Târgul de Crăciun din Craiova