11.8 C
Craiova
vineri, 5 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăEvenimentBărbat reținut la Râmnicu Vâlcea pentru violarea sediului unei instituții media și hărțuire

Bărbat reținut la Râmnicu Vâlcea pentru violarea sediului unei instituții media și hărțuire

De Mariana BUTNARIU
Polițiștii Biroului de Investigații Criminale au dispus reținerea unui bărbat de 37 de ani, cercetat pentru fapte de intimidare și vandalism
Bărbat reținut după ce a intrat într-o locuință și a furat un telefon și un card de bonuri

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea au reținut, pentru 24 de ore, un bărbat de 37 de ani, din municipiu, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violare a sediului profesional și hărțuire.

Din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 12 noiembrie 2025, în jurul orei 18:30, acesta ar fi pătruns fără drept în sediul unei instituții media din municipiu, unde ar fi adresat injurii persoanelor aflate în interior, ar fi restricționat accesul acestora și ar fi aruncat cu ouă crude în clădire.

Totodată, în perioada octombrie – decembrie 2025, bărbatul ar fi contactat telefonic în mod repetat mai multe persoane angajate ale instituției, creându-le o stare de temere. În unele situații, acesta ar fi supravegheat locuințele persoanelor vătămate și ar fi aruncat cu ouă crude asupra locuințelor și ușilor de acces.

Polițiștii Biroului de Investigații Criminale, cu sprijinul colegilor de ordine publică, au pus, ieri, în executare un mandat de aducere, iar bărbatul a fost prezentat la sediul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru continuarea cercetărilor.

În urma administrării probatoriului, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, polițiștii au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore.

În cursul zilei de astăzi, bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului pentru dispunerea măsurilor legale. Cercetările continuă sub supravegherea procurorului, în vederea stabilirii întregii activități infracționale.

Citește și: Teatrul Colibri aduce poveștile și muzica populară la Târgul de Crăciun din Craiova

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA