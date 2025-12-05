Teatrul Colibri aduce poveștile și muzica populară la Târgul de Crăciun din Craiova

Spectacole de teatru și muzică, atelier de creație și campania „Du povestea mai departe” animă weekendul copiilor la Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri.



Teatrul pentru Copii și Tineret Colibri își așteaptă publicul în acest weekend cu spectacole de teatru, muzică populară și povești interactive, la Târgul de Crăciun din Craiova. Vineri, 5 decembrie 2025, între orele 18:30 și 20:20, Secția Folclor „Maria Tănase“ aduce cântecul popular în Piața Frații Buzești, iar Secția Teatru prezintă „Cutia cu povești“ – teatru la cutie/lambe-lambe pentru o persoană, adaptare după „Pomul cel darnic“ de Shel Silverstein, în creația Geo Dinescu și Marin Fagu.

Sâmbătă, 6 decembrie, spectacolul „Crăiasa Zăpezii“, adaptare după H.C. Andersen, regia Laurențiu Tudor, îi așteaptă pe cei peste 5 ani pe scena teatrului, oferind o experiență emoționantă despre prietenie și curaj.

Duminică, 7 decembrie, programul începe cu spectacolul muzical „De-aș fi Scufița Roșie“, adaptare după Frații Grimm, recomandat copiilor de la 3 ani, urmat de reprezentațiile ucenicilor atelierelor de creație, incluzând activități de teatru de păpuși, improvizație, teatru de umbre și jocuri scenice, coordonate de profesori și actori ai teatrului.

În paralel, continuă campania tradițională „Du povestea mai departe“, realizată în parteneriat cu Cornul Abundenței, prin care vizitatorii pot dona cărți, jucării și rechizite pentru copii defavorizați, aducând bucurie în pragul sărbătorilor de iarnă.

