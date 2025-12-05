Termen-limită 15 decembrie pentru cererile inițiale de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) primește, până la data de 15 decembrie 2025 inclusiv, cererile iniţiale anuale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor pentru anul 2026, cereri ce trebuie avizate în prealabil de către ANZ.

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenţiei, respectiv la Centrul Municipiului Bucureşti, în a cărui rază teritorială se află sediul social al solicitantului.

Valoarea maximă ale ajutorului este stabilită după cum urmează:

► pentru serviciile de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei:

a) 60 lei/cap pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline şi ecvine;

b) 35 lei/cap pentru rasele de animale din speciile ovine, caprine;

c) 100 lei/cap pentru rasele de animale din speciile porcine.

► pentru serviciile de determinare a calităţii genetice a raselor de animale:

a) 140 lei/cap în cazul testării performanţelor producţiei de lapte şi 60 lei/cap în cazul controlului producţiei de carne la speciile taurine şi bubaline;

b) 35 lei/cap în cazul testării performanţelor producţiei de lapte, 35 lei/cap pentru producţia de carne, 30 lei/cap pentru producţiile de lână în cazul raselor cu lână fină şi 36 lei/cap pentru producţia de pielicele la speciile ovine şi caprine.

Baza legală o constituie OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare.

Citește și: Vâlcea: Incendiu la o casă din Berislăvești