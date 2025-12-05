11.8 C
Vâlcea: Incendiu la o casă din Berislăvești

Vâlcea: Incendiu la o casă din Berislăvești

De Mariana BUTNARIU
Incendiu la o casă din Berislăvești

Pompierii militari vâlceni au fost solicitați, azi noapte, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă din localitatea Berislăvești.
S-au deplasat de urgență la locul evenimentului forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea, cu:

  • 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă,
  • o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime.

La sosirea echipajelor operative incendiul se manifesta la acoperișul locuinței.
Incendiul a fost localizat și lichidat în scurt timp de la sosirea pompierilor, fiind salvată casă de locuit.
Nu au fost victime.

