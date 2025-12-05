Primăria Craiova a anunţat că vor fi restricții de circulație pentru meciul dintre Universitatea Craiova și FC CFR 1907 Cluj. Partida va avea loc, în ziua de 7 decembrie, pe Stadionul Ion Oblemenco, vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe sectoare de drum.

Astfel, în data de 07.12.2025, intervalul orar 18:30 – 23:00, se va restricţiona circulaţia rutieră după cum urmează:

bd. Ilie Balaci, tronsonul cuprins între intersecţia cu bd. 1 Mai şi str. Gheorghe Bibescu până la intersecţia cu str. Râului.

str. Ecaterina Teodoroiu, tronsonul cuprins între intersecția cu str. Bucovăț până la intersecția cu str. Câmpia Islaz.

De asemenea, în ziua de 07.12.2025, intervalul orar 22:00 – 23:00 se va restricţiona circulaţia rutieră pe următoarele sectoare de drum:

bd. Ştirbei Vodă, de la intersecţia cu Calea Unirii până la intersecţia cu bd. 1 Mai, sensul de mers către str. Râului;

str. Gheorghe Bibescu, de la intersecţia cu str. Madona Dudu, până la intersecţia cu bd. Ştirbei Vodă;

str. Câmpia Islaz, de la intersecţia cu str. Gheorghe Bibescu, până la intersecţia cu bd. Ştirbei Vodă.

Traficul rutier, în zona şi perioada menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente.

Pe timpul desfășurării partidei de fotbal, între orele 20:30 – 22:15, circulația vehiculelor și a pietonilor în zona stadionului Ion Oblemenco se va desfășura normal.

Accesul în zona restricţionată va fi permis:

pentru autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară,

pentru autovehiculele care deţin un tichet de acces valabil,

pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate,

pentru vehiculele care transportă persoane cu dizabilități,

pentru autovehiculele televiziunilor care vor transmite evenimentul.

Conducătorii auto trebui să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite.

