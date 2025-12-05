„Împreună hrănim speranța de Crăciun!”: a XIII-a ediție a Colectei Naționale de Alimente, organizată de Federația Băncilor pentru Alimente, revine între 5–7 decembrie în peste 1.000 de magazine din toată țara

Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele 9 Bănci Regionale pentru Alimente, alături de partenerii săi și mii de voluntari,organizează, între 5 și 7 decembrie, ediția de Crăciun a Colectei Naționale de Alimente, una dintre cele mai ample acțiuni de solidaritate din România. Sub îndemnul „Împreună hrănim speranța”, campania încurajează fiecare gest de generozitate, care poate transforma sărbătorile într-o perioadă mai liniștită pentru cei aflați în mai mare nevoie.

Timp de trei zile, românii sunt invitați să sprijine persoanele vulnerabile prin donații de alimente neperisabile în magazinele partenere: Lidl România, PENNY | REWE România, Auchan România, Kaufland România și Profi România. Fiecare donație aduce un plus de siguranță și speranță celor pentru care sărbătorile vin cu multe griji.

Colecta se desfășoară în 1.082 magazine din întreaga țară, astfel:

în toate cele 385 de magazine Lidl România;

în toate cele 441 de magazine PENNY | REWE România;

în 45 de magazine Auchan România;

în peste 190 de magazine Kaufland România;

în 11 magazine Profi România.

Alimentele ajung la cei vulnerabili

Clienții pot dona în coșurile sau cutiile special amenajate după casele de marcat, alimente de bază, neperisabile, precum ulei, făină, conserve, paste, orez, cereale, dulciuri sau alimente pentru copii. Toate donațiile vor ajunge, prin Rețeaua Băncilor pentru Alimente și ONG-urile partenere, la cei mai vulnerabili: familii fără sprijin, vârstnici singuri, copii și adolescenți din centre, părinți cu venituri reduse, victime ale violenței domestice, oameni fără adăpost și alte persoane pentru care accesul la hrană este o provocare de zi cu zi.

Pe parcursul celor trei zile, în toate magazinele partenere vor fi prezenți mii de voluntari în veste portocalii, pregătiți să ofere informații și să sprijine procesul de donare. Ei sunt inima campaniei, cei care transformă generozitatea oamenilor în sprijin concret pentru comunitățile vulnerabile.

„Colecta Națională de Alimente este modul în care transformăm solidaritatea în sprijin concret, prin donații care ajung acolo unde este mai mare nevoie. În această ediție ne dorim să fim din nou alături de cât mai mulți oameni pentru care sărbătorile înseamnă, din păcate, griji și lipsuri. Îi invităm pe toți cei care își fac cumpărăturile în aceste zile în magazinele partenere să transforme o activitate obișnuită într-o ocazie de a dărui speranță și demnitate. Prin fiecare aliment dăruit le spunem celor vulnerabili că nu sunt singuri.”, Romuald Bulai, președinte Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR.

În România, peste 27% din populație se află în risc

Conform Eurostat, în România, peste 27% din populație se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, având acces limitat ori incert la hrana zilnică. Este al doilea cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană, după Bulgaria. În 2024, circa 16,3% din populație, adică aproximativ 3 milioane de persoane, nu și-au permis o masă adecvată o dată la două zile. În această realitate, o donație de alimente poate transforma o zi grea într-una cu mai multă speranță pentru cei vulnerabili.

Campania este posibilă datorită susținerii oferite de partenerii tradiționali ai Rețelei Băncilor pentru Alimente: Lidl România, partener fondator; PENNY | REWE România, partener strategic; Auchan România, partener finanțator; Kaufland România, partener strategic, CHEP România, partener finanțator. În această ediție s-a alăturat un nou partener în povestea Colectei: Profi România.

Oamenii cu inima deschisă au donat peste 2.083 de tone de alimente

Colecta Națională de Alimente a crescut în fiecare an, devenind una dintre cele mai ample mobilizări de solidaritate din România. În cele 12 ediții organizate până în prezent, oamenii cu inima deschisă au donat peste 2.083 de tone de alimente, sprijinind peste 120.000 de persoane vulnerabile din întreaga țară.

Federația Băncilor pentru Alimente din România – FBAR și cele nouă Bănci Regionale din București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova și Galați formează o rețea națională de solidaritate care salvează zi de zi hrană de la risipă și o transformă în sprijin real pentru comunitățile vulnerabile. Din 2016, peste 38.000 de tone de alimente au fost recuperate și transformate în peste 76 de milioane de porții de hrană, distribuite prin 902 ONG-uri către 325.000 de persoane vulnerabile.