Un bărbat băut a tăiat urechea unui trecător cu care s-a luat la ceartă pe stradă

Un bărbat băut şi pus pe ceartă a atacat un trecător și i-a tăiat urechea cu un cutter, în plină stradă, într-un sat din județul Hunedoara. În urma atacului, victima a necesitat îngrijiri medicale, iar agresorul a fost arestat,.

Un bărbat de 33 de ani a fost arestat, joi, pentru 30 de zile, fiind acuzat că în urma unor discuţii contradictorii ar fi tăiat cu un cutter urechea unui alt bărbat, din oraşul Simeria, victima având nevoie de îngrijiri medicale.

Agresiunea a avut loc în faţa unui magazin din localitatea Bârcea Mare, suspectul aflându-se sub influenţa alcoolului.

„Persoana vătămată, un bărbat de 47 de ani, din Simeria, ar fi fost abordată de către bărbatul de 33 de ani, aflat sub influenţa alcoolului, care în urma unor discuţii contradictorii, ar fi scos un obiect ascuţit (cutter) cu care i-ar fi tăiat pavilionul urechii“, a precizat sursa citată.

Ulterior, agresorul şi-a ameninţat victima cu acte de violenţă, după care a fugit de la faţa locului.

Bărbatul este cercetat pentru lovire şi ameninţare.

