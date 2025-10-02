Ministrul Sănătății cere demiterea fostei managere a Spitalului de copii din Iași și a șefei secției ATI

După moartea a șapte copii care au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens la Spitalul „Sfânta Maria“ din Iași, ministrul Sănătății a declarat că trebuie schimbată conducerea instituției. Infecția nosocomială nu a fost raportată la timp la DSP, iar șefa secției de terapie intensivă (ATI) ocupă poziția în mod ilegal, a spus Alexandru Rogobete azi, în conferința de presă în care a prezentat raportul controlului la unitatea medicală din Iași.

„Am solicitat demiterea managerului, am văzut că s-a întors ca director medical. Solicit public și demiterea din funcția de director medical, nu ne putem juca cu funcțiile, precum și demiterea șefei ATI care ocupă funcția ilegal în momentul de față”, a declarat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o conferință de presă.

După dezvăluirea focarului de infecție nosocomială la spitalul de copii din Iași, managera spitalului a fost demisă de președintele Consiliului Județean și mutată pe poziția de director medical.

Deoarece Spitalul „Sfânta Maria este o unitate universitară“, doar un cadru didactic din învățământul superior poate conduce o secție, iar șefa secției ATI nu deține această calificare, deci ocupă postul ilegal, a explicat ministrul.

„Nu ne jucăm cu posturile de conducere”, a concluzionat Rogobete.

„Din punctul meu de vedere este neglijență în serviciu, dar acest diagnostic administrativ îl poate pune doar Parchetul”, a mai spus ministrul.

Rezultatele anchetei prezentate de ministrul Sănătății urmează să fie trimise la Parchetul General.

