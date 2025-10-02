Nicușor Dan le-a înfățișat liderilor europeni prezenți la Copenhaga raportul procurorului general despre acțiunile lui Călin Georgescu și anularea alegerilor din România

Președinte Nicușor Dan a ținut la Copenhaga o conferință de presă în care a prezentat, în fața liderilor europeni reuniți în ședința Comunității Politice Europene, raportul făcut de procurorul general Alex Florența despre acțiunile fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Un fenomen precum cel din noiembrie 2024, care a dus la câștigarea primului tur al alegerilor prezidențiale de către Călin Georgescu și apoi anularea alegerilor ca urmare a rapoartelor serviciilor secrete privind ingerința externă și încălcarea regulilor electorale, nu se va mai întâmpla în România, a declarat președintele, scrie Hotnews.

„Am venit cu documentul și foarte mulți dintre oamenii cu care am discutat mi-au cerut o copie și au zis că vor citi pe avionul de întoarcere. A existat interes”, a spus președintele întrebat de reacția liderilor europeni.

El a subliniat că România a învățat din cele întâmplate anul trecut și un asemenea fenomen nu va mai avea loc, dar mai sunt lucruri de îmbunătățit pe zona de comunicare publică și în zona rețelelor sociale.

