Ministrul Sănătății prezintă raportul verificărilor făcute la Spitalului Sf. Maria din Iași: Avizul de funcționare a fost emis ilegal

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete prezintă joi după-amiază raportul verificărilor făcute la Spitalul de Copii din Iași de Corpul de Control și de Inspecția Sanitară de Stat.

Iată principalele idei prezentate de Alexandru Rogobete, într-o sinteză a TVR:

în anul 2024 a mai existat un raport de control, care a lăsat măsuri pentru revizuirea protocoalelor destinat controlului infecțiilor nozocomiale. Din păcate, niciuna din măsurile lăsate de Corpul de Control spitalului nu a fost îndeplinită.

în ceea ce privește stocurile de dezinfectanți, nu au fost identificate lipsuri, însă din punct de vedere contabil, nicio substanță dezinfectantă nu a fost înscrisă în balanța de contabilă – nu s-a ținut evidența consumului de dezinfectanți

deficiențe administrative: modul în care a fost numită șefa ATI, cu încălcarea legii. Medicul-șef poate fi cadru universitar. În această situație, medicul-șef ATI nu este cadru universitar, nu s-a făcut dovada modului în care a fost numită.

medicul epidemiolog – nu există examen de promovarea în fruntea serviciului de combatere a infecțiilor nozocomiale

– deficiențe grave a modului în care au fost aplicate protoacoalele pentru limitarea răspândirii bolilor

– avizul de funcționare a spitalului a fost emis ilegal pentru că nu există chiuvete cu apă caldă pentru personalul medical.

nu se respectă distanța dintre paturi în secția de ATI

materialele sanitare de unică folosință sunt depozitate necorespunzător – pe pervazul geamurilor

– au fost identificate materiale sanitare sterile expirate – data expirării se referă strict la calitatea exprirării materialului steril.

– rezervele nu sunt dotate cu apă curentă. În terapia acestui spital se intră ca în gară.

în planul-cadru de conformare anexat la autorizația sanitară de funcționare nu este stipulat nicăieri că în saloane nu există chiuvete.

aceste lucruri au dus la extinderea acestui focar.

– igiena mâinilor nu poate fi respectată

nu există cabinete pentru consultul preanestezic.

nu există loc pentru ca aparținătorii să se poată echipa corespunzător, nu există spațiu pentru colectarea deșeurilor

nu avem certitudinea că controalele inspecției sanitare au fost efectuate corect

nu există nicio referire la vreo metodă de igienizare a aerului

toate acestea sunt în responsabilitatea serviciului SPIAAM și conducerii spitalului

– în toată perioada de la primul caz nu există nicio măsură specifică pentru limitarea infecțiilor

nu există procese-verbale pentru dezinfecție

nu există avize pentru substanțele biocide care sunt utilizate

încurajez toți directorii și doctorii să raporteze cazurile de infecții nozocomiale. Nu mai mușamalizați infecțiile nozocomiale! Raportarea infecțiilor asociate activităților medicale nu este o crimă. Cu cât le raportăm mai repede, cu atât avem posibilitatea de a le limita răspândirea.

putem avea 100 de ordine de ministru, de legi. Dacă oamenii de la nivelul DSP-urilor nu respectă protocoalele, nici măcar în situația în care au echipament, și dacă nu venim cu ceva nou în modul de training al personalului, cu metode de monitorizare continuă, dacă nu există măsuri de corecție continue, niciodată nu vom ajunge la nivelul țărilor europene unde infecțiile sunt raportate la nivel corespunzător și sunt controlate.

în țările europene se fac anual cursuri. Trebuie să renunțăm la ideea că dacă te-ai angajat într-o secție, acolo rămâi până la pensie. Nu, dacă nu-ți faci treaba, dacă nu respecți protocoalele, nu ai ce căuta acolo.

discutăm de indolență

Reacție întârziată și grave lipsuri în administrarea unității sanitare

Primul caz de infectare cu bacteria Serattia a fost depistat pe 7 septembrie, iar vreme de aproape două săptămâni nu s-a făcut nimic, a spus in repetate rânduri ministrul Sănătății, Alexandru Robogete.

Spitalul a raportat târziu către Direcția de Sănătate Publică numărul de copii infectați, iar DSP a făcut prima recomandare epidemiologică abia vineri, când presa a relatat despre focarul de la ATI.

Reacția întârziată se suprapune cu grave lipsuri în administrarea unității sanitare, a mai spus ministrul Sănătății.

Spitalul a fost reabilitat cu fonduri europene, dar secția ATI nu are chiuvetă

Miercuri seară, Alexandru Rogobete a mai afirmat că secția de ATI nu are chiuvetă, iar ușile saloanelor sunt din lemn, lucru ilegal, deoarece nu pot fi dezinfectate.

„Nu există nici măcar un document, un proces-verbal sau o recomandare pe care epidemiologul spitalului sau conducerea unității sanitare să o fi transmis către secția de ATI”, a susținut ministrul.

Fostul manager interimar al spitalului a declarat, sâmbătă, că au fost luate măsuri, dar nu au fost trecute pe hârtie.

Spitalul de Pediatrie, unde au murit 7 copii infectați cu bacteria Serratia, a primit aproape 5 milioane de euro prin programul PNRR, pentru a cumpăra echipamente și materiale destinate tocmai reducerii riscului de infecții intraspitalicești.

În plus, între 2019 și 2023, spitalul a fost reabilitat complet cu peste 130 de milioane de lei, în mare parte bani europeni.

