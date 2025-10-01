Percheziții la Orșova într-un dosar de tâlhărie calificată

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Mehedinți, cu sprijinul colegilor din Orșova și sub coordonarea prim-procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Strehaia, au efectuat marți, 1 octombrie, două percheziții domiciliare la locuințele unor persoane cercetate pentru tâlhărie calificată.

Totodată, oamenii legii au pus în aplicare și două mandate de aducere.

Cum s-a produs fapta

Din anchetă a reieșit că, în seara de 13 august 2025, un bărbat de 24 de ani ar fi cunoscut victima – un bărbat de 35 de ani – pe durata unui zbor din Irlanda spre România. Ajunși în țară, victima a acceptat să-l însoțească pe acesta din București până la Orșova, într-un autoturism condus de un tânăr de 21 de ani.

Pe traseu, în zona Strehaia, cei doi ar fi devenit violenți, amenințând victima cu un obiect contondent și deposedând-o de bani, telefon și alte bunuri, în valoare totală de aproximativ 11.000 de lei. Ulterior, victima a fost abandonată într-o parcare.

Continuarea cercetărilor

Persoanele vizate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată, urmând a fi dispuse măsurile legale corespunzătoare.

