Incendiu la plante furajere în Afumați, sat Covei: pompierii acționează pentru stingere

De Mariana BUTNARIU
Intervenția forțelor de urgență
Intervenția forțelor de urgență

Echipajele de intervenție din cadrul Secției de Pompieri Băilești acționează în prezent pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o cantitate mare de plante furajere depozitate în aer liber, în localitatea Afumați, sat Covei.

La fața locului sunt mobilizate:

  • Trei autospeciale de stingere cu apă și spumă
  • Un echipaj SMURD
  • Un buldoexcavator și o cisternă cu apă puse la dispoziție de Primăria Afumați

Situația incendiului

Flăcările amenință locuințele aflate în apropiere, iar forțele de intervenție lucrează intens pentru limitarea extinderii acestora.

În prezent, incendiul este localizat pe partea cu casele, ceea ce a redus riscul imediat de propagare către gospodării. Totuși, vântul constant menține un grad ridicat de pericol, iar intervenția rămâne complexă și în continuă dinamică.

