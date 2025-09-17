(VIDEO) Percheziții la Ploiești și București într-un dosar de înșelăciune și fals informatic. Prejudiciu de 114.000 lei

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina, au efectuat în această dimineață 3 percheziții domiciliare în municipiile București și Ploiești, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune și fals informatic.

Cum s-au derulat faptele

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai – iulie, o persoană bănuită ar fi falsificat mai multe extrase de cont, pe care ulterior le-ar fi prezentat unui operator economic.

Prin această metodă, compania respectivă ar fi fost indusă în eroare cu privire la efectuarea unor plăți și ar fi livrat mărfuri către persoana bănuită, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 114.000 de lei.

Măsurile luate de polițiști

3 percheziții domiciliare desfășurate la Ploiești și București;

2 persoane au fost conduse la audieri;

au fost identificate și ridicate mijloace de probă.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova și al Serviciului Criminalistic Prahova

Dosarul este instrumentat sub coordonarea procurorului de caz, în vederea stabilirii întregii activități infracționale și luării măsurilor legale care se impun.

