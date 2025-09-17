Toto Dumitrescu riscă ani grei de închisoare după accidentul din București. Procurorii cer arestarea preventivă

Actorul Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, a fost reținut de polițiști după accidentul rutier produs în București și fuga sa de la locul faptei. Situația tânărului este complicată, întrucât testele antidrog ar fi indicat consum de cocaină, iar el are deja o condamnare cu suspendare pentru fapte similare. Procuratura a solicitat arest preventiv 29 de zile pentru Toto Dumitrescu în cazul accidentului din 14 septembrie

Reținut după ore de căutări

După ce a părăsit locul accidentului, polițiștii l-au căutat la rude, prieteni și apropiați, reușind în cele din urmă să-l localizeze și să-l rețină. Surse judiciare confirmă că procurorii au formulat propunere de arestare preventivă, Toto Dumitrescu urmând să fie prezentat în fața judecătorilor.

Consecințe legale severe

Potrivit Codului Penal, fuga de la locul accidentului se pedepsește cu închisoare între 2 și 7 ani, indiferent dacă autorul a cauzat direct sau nu incidentul.

În plus, dacă se dovedește că a fugit pentru a evita un control antidrog sau etilotest, sancțiunile pot fi mai aspre. În cazul său, condamnarea anterioară cu suspendare ar putea fi transformată în pedeapsă cu executare.

Un test pozitiv la cocaină ar putea aduce o nouă acuzație de conducere sub influența drogurilor, ceea ce crește riscul ca actorul să ajungă pentru mai mulți ani în spatele gratiilor. Rezultatele oficiale urmează să fie confirmate de Institutul de Medicină Legală.

Declarațiile lui Toto Dumitrescu

În dialogul cu presa, Toto Dumitrescu a negat consumul de substanțe interzise și a explicat fuga sa prin panică:

Reporter: De ce ai fugit? Ți-a fost frică? Erai sub influența unei substanțe?

Toto Dumitrescu: Nu consumasem nimic.

Reporter: Și atunci de ce ai făcut asta?

Toto Dumitrescu: Pentru că am fost speriat.

Reporter: Fata implicată în accident avea nevoie de ajutor. De ce nu ai sunat la poliție?

Toto Dumitrescu: A fost greșeala ei.

O situație cu implicații grave

Având în vedere recidiva, antecedentele penale și rezultatele testului antidrog, anchetatorii iau în calcul pedepse severe. Procurorii subliniază că fuga de la locul accidentului și consumul de droguri la volan reprezintă fapte cu un pericol social ridicat.

