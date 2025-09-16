24 C
Craiova
marți, 16 septembrie, 2025
Autoturism de 250.000 de lei, căutat în Slovacia, descoperit la Sculeni

De Mariana BUTNARIU
Autoturism în valoare de aproximativ 250.000 de lei

Polițiștii de frontieră din Sculeni au descoperit și indisponibilizat un autoturism în valoare de aproximativ 250.000 de lei, care figura ca fiind căutat pentru confiscare de autoritățile din Slovacia.

Mașina, înmatriculată în Slovacia, era condusă de un cetățean ucrainean de 50 de ani, care s-a prezentat la controlul de frontieră în jurul orei 11:55. În urma verificărilor suplimentare, polițiștii au constatat că autoturismul era semnalat în bazele de date internaționale începând cu 5 septembrie 2025.

Șoferul a declarat că nu știa că vehiculul este implicat într-un litigiu.

Polițiștii de frontieră continuă cercetările într-un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de tăinuire, iar autoturismul a fost indisponibilizat până la finalizarea anchetei.

