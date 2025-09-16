Femeie din Motru, căutată de polițiști

Polițiștii din Motru au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie 66 de ani, din municipiu, că, fiica sa, Bunilă Ionela-Camelia, de 41 de ani, cunoscută cu afecțiuni medicale, a plecat de la locuința comună și nu a mai revenit.

Din primele verificări efectuate de polițiști a reieșit faptul că, anterior sesizării, femeia de 41 de ani a fost observată de polițiști pe raza municipiului Motru, ocazie cu care aceasta a menționat că intenționează să meargă cu mijloacele de transport în comun pe raza municipiului, pentru a se plimba.

În urma sesizării, polițiștii au efectuat verificări în ceea ce privește traseul de deplasare al femeii, ocazie cu care s-a stabilit că aceasta ar fi plecat din Motru în direcția municipiului Târgu Jiu cu un mijloc de transport în comun. Sunt efectuate activități specifice, în continuare, pentru identificarea persoanei în cauză.

Femeia este cunoscută cu plecări repetate de la domiciliu.

Semnalmente:

înălţime 1,68 m,

greutate aproximativă 87 kg,

ten alb,

păr blond,

faţă ovală,

ochi căprui,

constituție robustă,

prezintă o cicatrice post operatorie în zona gâtului.

Îmbrăcăminte: pantaloni scurți de culoare închisă, o jachetă de culoare neagră, fiind încălțată cu papuci de culoare albastră.

Citește și: Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimiși în judecată împreună cu alte 20 de persoane