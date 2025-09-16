Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimiși în judecată împreună cu alte 20 de persoane

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat că 22 de persoane au fost trimise în judecată pentru tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și alte infracțiuni conexe. Printre inculpați se află fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și Horațiu Potra, considerat liderul grupului paramilitar.

Planul și pregătirile grupului

Potrivit rechizitoriului, pe 7 decembrie 2024, Călin Georgescu și Horațiu Potra s-au întâlnit în secret la Ciolpani, Ilfov, pentru a discuta planul de organizare a unor manifestații violente în București, cu scopul de a schimba ordinea constituțională sau de a împiedica exercitarea puterii de stat.

În aceeași seară, grupul condus de Potra s-a întrunit la Mediaș și a decis deplasarea spre București cu 7 autoturisme, fiind echipați cu cuțite, bastoane telescopice, boxuri, spray-uri iritante, topoare, două pistoale și peste 60 de articole pirotehnice. Scopul era deturnarea unor proteste în acțiuni violente.

Poliția a reușit să oprească toate vehiculele în noaptea de 7/8 decembrie prin filtre în Ilfov și Dâmbovița, confiscând arsenalul pregătit. În plus, la domiciliul lui Horațiu Potra a fost descoperit un adevărat depozit de armament: aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, pistoale semiautomate, grenade, cartușe și materiale explozive.

Rolul lui Călin Georgescu

Procurorii îl acuză pe Călin Georgescu că a participat la planificare, a transmis informații false cu caracter alarmist și a îndemnat publicul la proteste, inclusiv în cadrul unor emisiuni TV. De asemenea, ar fi apelat la lideri de organizații radicale pentru mobilizarea susținătorilor.

Rechizitoriul arată că rețelele de propagandă online au fost activate înainte și după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, promovând mesaje extremiste, antieuropene și proruse, menite să amplifice tensiunile sociale.

Dosar complex

Numele lui Horațiu Potra apare de peste 1.300 de ori în dosar, iar procurorii dețin videoclipuri și interceptări în care acesta își îndeamnă susținătorii la violență. Toți cei 22 de inculpați vor fi judecați pentru tentativă de subminare a ordinii constituționale, infracțiuni la regimul armelor și munițiilor și alte fapte.

Citește și: Festivalul de Dans Contemporan CONNECT #4 începe la Craiova: vocile feminine în prim-plan