Festivalul de Dans Contemporan CONNECT #4 începe la Craiova: vocile feminine în prim-plan

Craiova devine, între 16 și 21 septembrie, capitala dansului contemporan odată cu desfășurarea celei de-a patra ediții a Festivalului CONNECT. Tema din acest an, „She Shapes”, propune o celebrare a creativității și perspectivei feminine în arta contemporană.

Curatoriat de Camelia Neagoe și Maria-Luiza Dimulescu, festivalul aduce în prim-plan artiste emergente și lucrările lor, explorând modurile în care dansul, performance-ul și arta vizuală pot transforma percepțiile despre corp, societate și tehnologie.

„She Shapes aduce în centru vocile feminine care, prin dans și artă contemporană, vorbesc despre identitate, nedreptăți și responsabilitatea pe care fiecare dintre noi o are în felul în care conturează realitatea. Temele propuse în această ediție reprezintă o invitație la solidaritate, dar și un gest de speranță,” au declarat Camelia Neagoe și Maria Dimulescu, co-directoarele artistice ale festivalului.

Ce pregătește CONNECT #4

1 de 5

Pe parcursul celor șase zile, publicul va putea participa la:

Opt spectacole românești și internaționale (România, Germania, Italia, Franța);

românești și internaționale (România, Germania, Italia, Franța); Două seri de proiecții de film de dans;

de film de dans; Expoziții de fotografie urbană și instalații vizuale;

și instalații vizuale; Performance-uri și concerte live în spațiul public;

în spațiul public; Tururi ghidate și ateliere de dans dedicate amatorilor și profesioniștilor.

Accesul la majoritatea evenimentelor este gratuit, în limita locurilor disponibile, iar rezervările se fac în prealabil.

Citește și: Accident pe DEx 12 Craiova-Pitești: autoturism spulberat de un autocamion.Poliția reamintește regulile de siguranță