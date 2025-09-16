Accident pe DEx 12 Craiova-Pitești: autoturism spulberat de un autocamion.Poliția reamintește regulile de siguranță

Un incident rutier grav s-a produs aseară pe drumul expres DEx 12, Craiova–Pitești, după ce un autocamion a lovit în plin un autoturism rămas defect pe carosabil.

Din fericire, în autoturism nu se aflau persoane în momentul impactului, acesta fiind semnalizat corespunzător. Polițiștii avertizează că astfel de situații pot avea consecințe tragice și le reamintesc șoferilor regulile esențiale de siguranță în caz de defecțiuni tehnice:

Oprirea în siguranță: dacă nu puteți ajunge într-o parcare amenajată, opriți mașina cât mai aproape de parapetele lateral, evitând zonele podurilor.

Semnalizarea vehiculului: porniți luminile de avarie și amplasați triunghiul reflectorizant la minimum 100 de metri în spatele mașinii.

Evacuarea pasagerilor: scoateți toate persoanele din autovehicul și mutați-le imediat în spatele parapetului metalic, departe de carosabil.

Asistența rutieră: apelați firmele de tractare doar după ce toată lumea este în siguranță.

„Pe un drum expres, viteza medie este mult mai mare decât pe un drum obișnuit. Chiar dacă mașina este semnalizată corect, riscul de coliziune rămâne ridicat. Este vital ca pasagerii să părăsească imediat vehiculul și să treacă în spatele parapetului. Aceasta le poate salva viața,” a transmis reprezentantul Poliției Rutiere Dolj.

Autoritățile subliniază că respectarea acestor măsuri simple poate preveni tragedii și îndeamnă șoferii să fie atenți la întreținerea tehnică a vehiculelor pentru a reduce riscul defecțiunilor în trafic.

