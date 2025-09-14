O ambulanţă în misiune s-a răsturnat după impactul cu o altă maşină

O ambulanţă aflată în misiune s-a răsturnat, cu puţin timp în Bucureşti, după ce a fost lovită în trafic de altă maşină. În urma coliziunii, un asistent aflat în ambulanţă a fost rănit la cap şi dus la spital. Femeia aflată la volanul maşinii care nu a acordat prioritate a suferut un atac de panică şi a fost la rândul ei dusă la o unitate de primiri urgenţe.

Pacientul din ambulanţă, care era asigurat cu centuri, pe targă, a scăpat nevătămat. Martorii spun că ambulanţa avea sirena şi girofarul pornite în momentul ciocnirii.

„La data de 14.09.2025, în jurul orei 11.00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier la Piaţa Leu. Din primele informaţii, un autovehicul condus de către o femeie a intrat în coliziune cu o ambulanţă din cadrul SABIF, care transporta un pacient. În urma accidentului rutier a rezultat rănirea asistentului medical, dar şi a conducătoarei din celălalt autovehicul, care au fost transportaţi la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale suplimentare”, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră a Capitalei.

