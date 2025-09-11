Un român care deţinea ilegal 300 de kg de argint şi 61.000 de euro, arestat la Milano 

Un român în vârstă de 46 de ani şi un georgian în vârstă de 36 de ani au fost arestaţi la Milano, în Italia după ce au fost prinşi că deţineau 324 de kilograme de argint şi 61.000 de euro numerar.

Iniţial, carabinierii au urmărit o maşină închiriată care părea suspectă şi care s-a oprit lângă o clădire, probabil așteptând pe cineva. Într-adevăr, la scurt timp după aceea, un bărbat a ieșit din clădire și le-a înmânat celor doi pasageri din vehicul un plic înainte de a reintra rapid în clădire.

Acest lucru a fost suficient pentru a stârni suspiciunile poliţiştilor, care au decis imediat să-i imobilizeze pe cei doi bărbați din mașină pentru a-i verifica. Apoi, au percheziționat vehiculul şi au descoperit că unul dintre bărbaţi avea asupra lui trei grame de marijuana.

Cea mai mare surpriză se afla în interiorul maşinii, pe care au percheziționat-o. Acolo polițiștii au găsit 12 bijuterii și 15 lingouri de argint artizanal în greutate de peste 7 kilograme, numeroase carduri de credit, mai multe telefoane mobile și mai multe seturi de chei aparţinând unor locuinţe și vehicule, precum și 52.980 de euro în numerar, relatează Milanotoday.

Adevărată comoară descoperită într-un garaj

Din primele cercetări, carabinierii au descoperit că românul şi georgianul nu aveau un domiciliu stabil, iar în urma investigațiilor, ofițerii de poliţie au identificat un garaj unde s-a realizat o nouă percheziţie. Astfel au descoperit o adevărată comoară, este vorba despre mai multe bijuterii din argint în greutate de peste 200 de kilograme, precum și un cântar mare capabil să cântărească obiecte de până la 300 de kilograme.

În plus, în parcarea adiacentă garajului, în interiorul unei mașini aflate în proprietatea românului, au fost găsite alte obiecte din argint cu o greutate de 114 kilograme, precum și un cântar mic și bancnote în valoare de 8.700 de euro.

Cei doi bărbați au fost arestați și duși la închisoarea San Vittore. Între timp, obiectele au fost postate pe site-ul sediului poliției din Milano pentru vizualizare.

