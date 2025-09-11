Un camion plin de benzină a explodat în Ciudad de Mexico! Sunt peste 57 de răniţi

Explozia unui camion transportând benzină în estul Ciudad de Mexico, miercuri, a făcut 57 de răniţi, dintre care 19 grav, au anunţat autorităţile locale, notează AFP. Un prim bilanţ al autorităţilor a indicat cel puţin 19 răniţi grav şi pagube materiale numeroase.

Vehiculul a explodat în timp ce se deplasa pe un pod din Iztapalapa, un district foarte populat al megalopolisului, provocând arsuri de gradul doi şi trei la 19 persoane, a raportat şi primăria.

Răniţii au fost internaţi în cele mai apropiate spitale publice.

Imagini difuzate la televiziune şi pe reţelele sociale au arătat momentul exploziei. A fost puternică, producând flăcări enorme vizibile de departe. Aproximativ 18 vehicule au fost, de asemenea, avariate de explozie, a cărei cauză este investigată de către Parchet.

Vehiculul a căzut răsturnat pe carosabil, dar pompierii au reuşit să stăpânească flăcările, conform imaginilor tragediei. La faţa locului au putut fi văzute şi mai multe maşini arse, inclusiv un camion de transport, în timp ce alte vehicule erau fără anvelope şi cu geamurile sparte.

