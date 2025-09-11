Român de 45 de ani, găsit mort într-un pârâu din Austria

Un accident tragic a avut loc marți, în Oepping. Bărbatul de 45 de ani, implicat în accident, a fost găsit abia a doua zi. Din păcate, pentru victimă nu s-a mai putut face nimic.

Marți, 9 septembrie, în jurul orei 23:30, un român de 45 de ani se afla la volan pe drumul B38, deplasându-se dinspre Rohrbach-Berg spre Peilstein. Într-o curbă strânsă, situată într-o zonă abruptă din Oepping, acesta a pierdut controlul direcției, ieșind de pe șosea. Mașina a lovit un parapet metalic și s-a rostogolit de mai multe ori, oprindu-se într-un pârâu din apropiere, informează Meinbezirk.

Vehiculul avariat a fost descoperit abia a doua zi, în jurul orei 13:00, de un angajat al serviciului de drumuri. Acesta, în timpul unei inspecții de rutină, a observat urme în afara carosabilului și a alertat imediat echipele de intervenție.

Pompierii din Oepping, Peilstein im Mühlkreis și Rohrbach im Mühlkreis au intervenit pentru salvarea persoanei. Din păcate, medicul de urgență nu a putut decât să constate decesul șoferului. Cauzele exacte ale accidentului sunt încă în curs de investigare de către poliție.

