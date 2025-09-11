Creşte numărul deceselor în insula Bali, lovită puternic de inundaţii

Numărul deceselor provocate de inundațiile din această săptămână pe insula indoneziană Bali a ajuns la 14, față de cele 9 raportate anterior, a declarat joi, 11 septembrie, un oficial guvernamental.

Două persoane sunt dispărute în capitala Denpasar, centrul turistic al insulei, iar 125 de salvatori au fost mobilizați pentru a le căuta, a declarat purtătorul de cuvânt al agenției pentru reducerea riscului de dezastre, Abdul Muhari. El a adăugat că peste 500 de persoane au fost evacuate în școli și moschei.

Ploile torențiale de marți și miercuri au provocat inundații în Denpasar și în șase dintre cele opt regiuni ale insulei Bali, blocând drumurile principale, inclusiv accesul către aeroportul internațional. Majoritatea deceselor au avut loc când oamenii au fost surprinși de revărsarea râurilor.

Agenția a transmis că niciun străin nu se numără printre victime și că, până joi, nu au fost înregistrate anulări de zboruri. Salvatorii încă pompează apa din mai multe clădiri inundate, iar aproximativ 500 de militari au fost mobilizați pentru a curăța străzile de noroi, resturi și pietre.

